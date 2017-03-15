Гомес завершит международную карьеру после ЧМ-2018

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес признался, что намерен уйти из сборной Германии после чемпионата мира-2018. 31-летний форвард дал понять, что не сможет демонстрировать свои лучшие качества в национальной команде.

«Этот турнир станет для меня последним в сборной. Нужно быть реалистом. В 2018 году мне будет уже 33 года. Не думаю, что есть много форвардов, которые способны в таком возрасте выступать на уровне Клозе», – заявил Гомес.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Гомес провел 22 матча, забив восемь голов.