Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гомес завершит международную карьеру после ЧМ-2018

    Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес признался, что намерен уйти из сборной Германии после чемпионата мира-2018. 31-летний форвард дал понять, что не сможет демонстрировать свои лучшие качества в национальной команде.

    «Этот турнир станет для меня последним в сборной. Нужно быть реалистом. В 2018 году мне будет уже 33 года. Не думаю, что есть много форвардов, которые способны в таком возрасте выступать на уровне Клозе», – заявил Гомес.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Гомес провел 22 матча, забив восемь голов.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2017 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 13:27

      Переход в Фиорентину после победоносного сезона 2012-13 был ошибочным для Марио. Травмы он там получил довольно серьёзные. А жаль. Нынешний Марио в Вольфсбурге лишь бледная тень грозного Марио в составе ТОЙ Баварии, Баварии Юппа Хайнкеса!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > I_R_O_N_M_A_N 15 марта 2017, 13:36

      Да, Гвардьола знатно там всё порушил.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11