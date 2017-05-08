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    Гомес недоволен своей результативностью в «Вольфсбурге»

    Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес заявил, что не доволен своей результативностью в текущем сезоне. Особенно – в первой его части.

    «Если бы в первом круге чемпионата я забивал столько, сколько во втором, то дела «Вольфсбурга» в турнирной таблице обстояли бы лучше», – заявил Гомес.

    В текущем сезоне футболист сыграл 31 игру, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. В первом круге забил лишь пять голов. «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36-ю очками.

    Источник: Bild

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    08.05.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 8 мая 2017, 09:30

      У нас Смолов столько забил и лучший бомбардир.

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