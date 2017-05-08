Гомес недоволен своей результативностью в «Вольфсбурге»

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес заявил, что не доволен своей результативностью в текущем сезоне. Особенно – в первой его части.

«Если бы в первом круге чемпионата я забивал столько, сколько во втором, то дела «Вольфсбурга» в турнирной таблице обстояли бы лучше», – заявил Гомес.

В текущем сезоне футболист сыграл 31 игру, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. В первом круге забил лишь пять голов. «Вольфсбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36-ю очками.