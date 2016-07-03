Лев: «Неприятно терять ключевых игроков»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о травмах игроков Бундестим.

«Неприятно терять ключевых футболистов перед решающей стадией турнира. Особенно мне жаль Гомеса, который показал хорошую игру на Евро-2016 и помог команде не только голами. Но мы найдем решение, класс наших футболистов высок. Я уверен в своих игроках. Мы хорошо подготовимся к полуфиналу», – заявил Лев.

Отметим, кроме Марио Гомеса, повреждения получили полузащитники Сами Хедира и Бастиан Швайнштайгер, но их участие в полуфинале еще возможно.