Платтенхардт, Горецка, Гомес – в основе Германии на матч с Бразилией; Марсело, Коутиньо, Жезус сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на товарищеский матч между сборными Германии и Бразилии.

Германия: Трапп, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Платтенхардт, Гюндоган, Кроос, Горецка, Дракслер, Зане, Гомес.

Бразилия: Алисон, Дани Алвес, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Каземиро, Паулиньо, Виллиан, Коутиньо, Жезус.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 на берлинским «Олимпиаштадионе».

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