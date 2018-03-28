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Германия - Бразилия
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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
Материалы
28 марта 2018
00:07
Сборная Германии впервые за 22 матча проиграла. Впервые за 14 лет немцы не могут победить в четырех встречах кряду
1
27 марта 2018
21:02
Платтенхардт, Горецка, Гомес – в основе Германии на матч с Бразилией; Марсело, Коутиньо, Жезус сыграют у гостей
1
20:55
Товарищеский матч. Германия встретится с Бразилией
4
24 марта 2018
18:55
Джан уехал из сборной Германии и пропустит матч с бразильцами
1
16:26
Мюллер и Озил не полетели на матч с Бразилией
Германия - Бразилия
27.03.2018, Вторник, 21:45 мск
Трансляция:
МАТЧ ТВ
Товарищеские матчи. Сборные
Германия
-
Бразилия
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Протокол
Расстановка
История игр
Комментарии (1)
Чемпионат мира 2014
1/2 финала
8 июля, вторник
23:59
Бразилия
1:7
Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2011
10 августа, среда
22:45
Германия
3:2
Бразилия
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Рейтинг:
+5113
hunta
26 марта 2018, 11:04
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Немцы.
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