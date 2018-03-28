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Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)
Материалы

Германия - Бразилия

27.03.2018, Вторник, 21:45 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи. Сборные Германия - Бразилия
Чемпионат мира 2014
1/2 финала
8 июля, вторник 23:59 Бразилия 1:7 Германия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

10 августа, среда 22:45 Германия 3:2 Бразилия
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    Рейтинг: +5113

    hunta 26 марта 2018, 11:04

    Немцы.

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