Марио Гомес забил 165 голов в 300 матчах Бундеслиги. Это лучший результат среди действующих немецких игроков

В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура в немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Штутгарт». Игра завершилась со счетом 3:3.

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Для него эта игра стала 300-й в карьере, а голы 164-м и 165-м по счету.

Это лучший результат среди действующих немецких игроков. 33-летний Гомес опережает Томаса Мюллера («Бавария», 106 голов), Марко Ройса («Боруссия» Дортмунд, 100), Лукаса Подольски («Виссел Кобэ», 70) и Макса Крузе («Вердер», 63).