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    Марио Гомес забил 165 голов в 300 матчах Бундеслиги. Это лучший результат среди действующих немецких игроков

    В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура в немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Штутгарт». Игра завершилась со счетом 3:3.

    Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес отметился в этой встрече двумя забитыми голами. Для него эта игра стала 300-й в карьере, а голы 164-м и 165-м по счету.

    Это лучший результат среди действующих немецких игроков. 33-летний Гомес опережает Томаса Мюллера («Бавария», 106 голов), Марко Ройса («Боруссия» Дортмунд, 100), Лукаса Подольски («Виссел Кобэ», 70) и Макса Крузе («Вердер», 63).

    Источник: Opta

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    17.09.2018 10:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +121

      weinmar 19 сентября 2018, 07:36

      Нравился мне в Баварии Супер-Марио! Хоть и деревянный был)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:01

      Достойный результат для нападающего и ещё не вечер...

      2
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