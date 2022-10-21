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Geoff Cameron
Статистика
Geoff Cameron - статистика
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
23
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Филадельфия Юнион
1 : 0
21.10.2022
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
15.10.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 5
09.10.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Цинциннати
2 : 3
02.10.2022
Чикаго Файр
1' - 88'
США. МЛС, 9 тур
Сиэтл
1 : 1
28.09.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Цинциннати
6 : 0
11.09.2022
Сан-Хосе
1' - 90'
57'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
08.09.2022
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Цинциннати
2 : 0
04.09.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Цинциннати
2 : 2
28.08.2022
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
21.08.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
2 : 2
14.08.2022
Атланта Юнайтед
1' - 89'
41'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
3 : 1
07.08.2022
Филадельфия Юнион
1' - 90'
34'
США. МЛС, 30 тур
Цинциннати
1 : 1
24.07.2022
Нэшвилл
1' - 83'
73'
США. МЛС, 29 тур
Коламбус
2 : 0
18.07.2022
Цинциннати
54' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
1 : 1
10.07.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
04.07.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Цинциннати
4 : 4
30.06.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Цинциннати
1 : 0
25.06.2022
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
19.06.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Цинциннати
2 : 3
22.05.2022
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
1 : 2
15.05.2022
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
08.05.2022
Цинциннати
1' - 90'
73'
США. МЛС, 16 тур
Цинциннати
2 : 0
05.05.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Цинциннати
1 : 2
25.04.2022
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Цинциннати
3 : 4
02.04.2022
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
3 : 1
19.03.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
1 : 2
13.03.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Цинциннати
0 : 1
06.03.2022
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
5 : 0
27.02.2022
Цинциннати
1' - 69'
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