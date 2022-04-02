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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Монреаль
Цинциннати - Монреаль: обзор матча 02 апреля 2022
Цинциннати
02.04.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 7 тур
3 : 4
Завершен
Монреаль
12'
Б. Васкес
20'
А. Джонстон (АГ)
61'
Л. Акоста (П)
17'
Д. Михайлович
41'
Д. Михайлович
45+1'
К. Камара
67'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Монреаль
Желтая карточка
Л. Акоста
90'
+4
Желтая карточка
Т. Блэкетт
90'
+1
88'
Желтая карточка
С. Бреза
Замена
Н. Марканич
️️️️
Б. Васкес
85'
Замена
А. Барреаль
️️️️
А. Пауэлл
76'
72'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
А. Джонстон
70'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
68'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Х. Торрес
67'
ГОЛ! 3:4!
Х. Торрес
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
62'
Замена
Бреннер
️️️️
Н. Хагглунд
62'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Л. Акоста
61'
45'
+1
ГОЛ! 2:3!
К. Камара
Пас отдал
В. Ваньяма
41'
ГОЛ! 2:2!
Д. Михайлович
Желтая карточка
А. Пауэлл
28'
Желтая карточка
R. Gaddis
24'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Джонстон
20'
17'
ГОЛ! 1:1!
Д. Михайлович
Пас отдал
К. Миллер
ГОЛ! 1:0!
Б. Васкес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Монреаль
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
3-2-5
1
4
Хагглунд
6
Блэкетт
28
5
8
Морено
2
Пауэлл
9
Васкес
32
Акоста
7
14
Баджи
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
99
Торрес
8
Коне
2
Ватерман
4
Камачо
2
Джонстон
85
Камара
2
Пауэлл
22
Барреаль
22
Барреаль
2
Пауэлл
7
4
4
7
4
Хагглунд
20
Бреннер
20
Бреннер
4
Хагглунд
9
Васкес
17
Марканич
17
Марканич
9
Васкес
99
Торрес
10
10
99
Торрес
2
Джонстон
2
2
2
Джонстон
Остались в запасе
Цинциннати
Монреаль
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Цинциннати - Монреаль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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