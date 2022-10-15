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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 15 октября 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
15.10.2022, суббота, 19:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Цинциннати
49'
Л. Морган
73'
Л. Акоста (П)
86'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
90'
+9
Желтая карточка
С. Сантос
90'
+6
Замена
И. Мерфи
️️️️
G. Cameron
90'
+2
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
90'
+1
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Барреаль
86'
ГОЛ! 1:2!
Б. Васкес
Замена
П. Климала
️️️️
Э. Маноэл
82'
Замена
К. Данкан
️️️️
А. Рейес
82'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Акоста
Замена
С. Нгома мл.
️️️️
O. Fernandez
71'
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
67'
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
Желтая карточка
Ф. Амайя
54'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Л. Морган
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Морган
49'
45'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
28'
Желтая карточка
М. Миазга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
7
Yuya Kubo
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2-3-2-3
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
15
Рейес
90
Морган
24
Эдельман
82
Лукиньяс
25
Амайя
13
Маноэл
22
47
Толкин
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
2
Пауэлл
20
Бреннер
15
Рейес
3
Данкан
3
Данкан
15
Рейес
90
Морган
12
Неалис
12
Неалис
90
Морган
22
81
Нгома мл.
81
Нгома мл.
22
13
Маноэл
9
Климала
9
Климала
13
Маноэл
22
Барреаль
22
Матаррита
22
Матаррита
22
Барреаль
5
32
Мерфи
32
Мерфи
5
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
8
Морено
7
7
8
Морено
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
18
Ryan Meara
ВР
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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