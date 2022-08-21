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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 21 августа 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
21.08.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 36 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
23'
П. Климала (П)
13'
М. Миазга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
90'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Б. Васкес
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
84'
77'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
77'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
77'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
66'
Желтая карточка
О. Нвободо
Замена
Л. Морган
️️️️
К. Кларк
58'
Замена
Лукиньяс
️️️️
К. Харпер
58'
Замена
А. Лонг
️️️️
А. Рейес
58'
37'
Желтая карточка
М. Миазга
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Климала
23'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Миазга
Пас отдал
А. Барреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
16
Tom Barlow
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
2-3-5
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
23
Кассерес
16
Йервуд
9
Климала
8
Кларк
17
Харпер
47
Толкин
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
2
Пауэлл
20
Бреннер
15
Рейес
33
Лонг
33
Лонг
15
Рейес
8
Кларк
90
Морган
90
Морган
8
Кларк
17
Харпер
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
17
Харпер
9
Климала
16
16
9
Климала
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Васкес
29
29
9
Васкес
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
0
T. Pasher
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
0
T. Pasher
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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