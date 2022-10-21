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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Цинциннати
Филадельфия Юнион - Цинциннати: обзор матча 21 октября 2022
Филадельфия Юнион
21.10.2022, пятница, 03:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Цинциннати
59'
Л. Флеч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Цинциннати
89'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Х. Морено
Замена
М. Реал
️️️️
Д. МакГлинн
86'
Желтая карточка
Д. Газдаг
81'
Желтая карточка
Х. Мартинес
81'
75'
Замена
С. Сантос
️️️️
И. Мерфи
Желтая карточка
О. Мбайзо
68'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
68'
68'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Пауэлл
Желтая карточка
Л. Флеч
63'
ГОЛ! 1:0!
Л. Флеч
Пас отдал
М. Уре
59'
58'
Желтая карточка
М. Миазга
25'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-1-1-4
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
16
Газдаг
7
МакГлинн
17
Уре
9
Карранца
18
Флеч
3-1-2-1-3
18
32
Мерфи
3
Миазга
4
Хагглунд
5
Нвободо
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
2
Пауэлл
9
Васкес
20
Бреннер
7
МакГлинн
2
Реал
2
Реал
7
МакГлинн
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
2
Пауэлл
22
Матаррита
22
Матаррита
2
Пауэлл
8
Морено
14
Баджи
14
Баджи
8
Морено
32
Мерфи
19
Сантос
19
Сантос
32
Мерфи
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Цинциннати
5
Брэндан Крейг
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
5
Брэндан Крейг
ЦП
16
Ричард Одада
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Филадельфия Юнион - Цинциннати
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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