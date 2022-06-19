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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Цинциннати
Филадельфия Юнион - Цинциннати: обзор матча 19 июня 2022
Филадельфия Юнион
19.06.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 21 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
17'
А. Бедойя
39'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Цинциннати
85'
Замена
А. Крус
️️️️
H. Medunjanin
Замена
М. Реал
️️️️
Л. Флеч
85'
77'
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Барреаль
68'
Желтая карточка
Д. Нельсон
Желтая карточка
К. Бурк
64'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
63'
61'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
57'
Желтая карточка
О. Нвободо
55'
Желтая карточка
H. Medunjanin
39'
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
Пас отдал
Т. Блэкетт
ГОЛ! 1:0!
А. Бедойя
Пас отдал
Х. Карранца
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
2-1-2-5
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
17
Уре
27
Вагнер
26
Харриел
18
Флеч
9
Карранца
4-1-1-4
18
4
Хагглунд
28
14
Нельсон
6
Блэкетт
5
Нвободо
5
22
Барреаль
4
20
Бреннер
9
Васкес
18
Флеч
2
Реал
2
Реал
18
Флеч
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
22
Барреаль
32
Акоста
32
Акоста
22
Барреаль
4
8
Крус
8
Крус
4
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Цинциннати
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Филадельфия Юнион - Цинциннати
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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