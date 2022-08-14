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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Атланта Юнайтед
Цинциннати - Атланта Юнайтед: обзор матча 14 августа 2022
Цинциннати
14.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 34 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
29'
Б. Васкес
41'
Бреннер
17'
Т. Алмада
83'
Э. Гутман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Атланта Юнайтед
Замена
Д. Баджи
️️️️
G. Cameron
89'
83'
ГОЛ! 2:2!
Э. Гутман
Пас отдал
Д. Мартинес
Желтая карточка
Т. Блэкетт
79'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
75'
69'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
К. Уайли
69'
Замена
Э. Москера
️️️️
М. Морено
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
М. Миазга
67'
59'
Замена
Б. Леннон
️️️️
Р. Эрнандес
59'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
Желтая карточка
М. Миазга
58'
ГОЛ! 2:1!
Бреннер
Пас отдал
G. Cameron
41'
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
Пас отдал
О. Нвободо
29'
27'
Желтая карточка
К. Уайли
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алмада
Пас отдал
Л. Араухо
Желтая карточка
А. Барреаль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
20
Бреннер
2
Пауэлл
9
Васкес
4-1-5
44
Пурата
12
Уайли
15
Гутман
12
Эрнандес
23
Алмада
34
Риос Ново
10
Морено
18
Сиснерос
5
Соса
15
Франко
3
Миазга
6
Блэкетт
6
Блэкетт
3
Миазга
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
5
14
Баджи
14
Баджи
5
12
Эрнандес
11
Леннон
11
Леннон
12
Эрнандес
12
Уайли
14
Дуайер
14
Дуайер
12
Уайли
10
Морено
7
Москера
7
Москера
10
Морено
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
Остались в запасе
Цинциннати
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
1
Raúl Gudiño
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Цинциннати - Атланта Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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