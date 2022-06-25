Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Орландо Сити
Цинциннати - Орландо Сити: обзор матча 25 июня 2022
Цинциннати
25.06.2022, суббота, 02:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 0
Завершен
Орландо Сити
65'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Орландо Сити
Замена
Y. Kubo
️️️️
Бреннер
86'
Замена
Н. Марканич
️️️️
Б. Васкес
86'
Желтая карточка
Бреннер
80'
72'
Желтая карточка
К. Смит
70'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Ж. Урсо
Замена
А. Крус
️️️️
H. Medunjanin
67'
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
Пас отдал
Л. Акоста
65'
63'
Замена
Пато
️️️️
Э. Кара
Замена
Л. Акоста
️️️️
Д. Нельсон
56'
46'
Замена
А. Карлос
️️️️
Т. Уильямс
46'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Д. Малрейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
11
Джейк Малрейни
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Орландо Сити
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
12
Пато
ЦФ
4-1-1-4
18
4
Хагглунд
28
14
Нельсон
6
Блэкетт
5
Нвободо
5
9
Васкес
20
Бреннер
22
Барреаль
4
4-1-2-1-2
1
Галлезе
24
Смит
13
Руан
21
Шлегель
8
Моутинью
8
Переа
30
Урсо
5
Араухо
11
Торрес
9
Кара
11
Малрейни
14
Нельсон
32
Акоста
32
Акоста
14
Нельсон
9
Васкес
17
Марканич
17
Марканич
9
Васкес
20
Бреннер
7
7
20
Бреннер
4
8
Крус
8
Крус
4
21
Уильямс
21
Уильямс
Уильямс
3
Карлос
3
Карлос
Уильямс
11
Малрейни
91
Мичел
91
Мичел
11
Малрейни
30
Урсо
13
Акинделе
13
Акинделе
30
Урсо
9
Кара
12
Пато
12
Пато
9
Кара
Остались в запасе
Цинциннати
Орландо Сити
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
99
Адам Гринвис
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Цинциннати - Орландо Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+