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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Нью-Йорк Сити - Цинциннати: обзор матча 08 сентября 2022
Нью-Йорк Сити
08.09.2022, четверг, 03:00
США. МЛС, 42 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
41'
Г. Перейра
22'
Т. Мартинс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Цинциннати
Желтая карточка
М. Шано
90'
+3
85'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
Y. Kubo
Желтая карточка
Н. Асеведо
84'
Замена
A. Jasson
️️️️
Г. Перейра
81'
Красная карточка
Т. Мартинс
76'
Замена
Хебер
️️️️
С. Родригес
69'
65'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Васкес
65'
Замена
Х. Морено
️️️️
Д. Нельсон
64'
Желтая карточка
О. Нвободо
46'
Замена
Бреннер
️️️️
Д. Баджи
Желтая карточка
Г. Перейра
43'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейра
Пас отдал
М. Шано
41'
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Джонсон
25
Шано
13
Мартинс
18
Калленс
5
Асеведо
10
Моралес
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
24
Грэй
18
Амундсен
3-3-1-3
18
28
4
Хагглунд
14
Нельсон
3
Миазга
5
Нвободо
32
Мерфи
22
Барреаль
7
9
Васкес
14
Баджи
11
Перейра
17
17
11
Перейра
8
Родригес
97
Хебер
97
Хебер
8
Родригес
7
22
Матаррита
22
Матаррита
7
14
Нельсон
8
Морено
8
Морено
14
Нельсон
9
Васкес
19
Сантос
19
Сантос
9
Васкес
14
Баджи
20
Бреннер
20
Бреннер
14
Баджи
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
29
Gedion Zelalem
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Alec Kann
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Цинциннати
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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