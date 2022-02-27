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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Цинциннати
Остин - Цинциннати: обзор матча 27 февраля 2022
Остин
27.02.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1 тур
5 : 0
Завершен
Цинциннати
2'
C. Dominguez
14'
А. Ринг
43'
С. Дриусси
61'
C. Dominguez
90+3'
М. Джитте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Цинциннати
ГОЛ! 5:0!
М. Джитте
90'
+3
84'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Р. Матаррита
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
84'
75'
Желтая карточка
Y. Kubo
Желтая карточка
Й. Валенсия
74'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
А. Ринг
71'
69'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
G. Cameron
69'
Замена
Z. Bailey
️️️️
Х. Морено
Замена
E. Finlay
️️️️
C. Dominguez
66'
ГОЛ! 4:0!
C. Dominguez
61'
ГОЛ! 3:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Кристиан
43'
ГОЛ! 2:0!
А. Ринг
Пас отдал
N. Lima
14'
12'
Желтая карточка
А. Крус
ГОЛ! 1:0!
C. Dominguez
Пас отдал
Ж. Колманич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
3-2-1-3
1
23
Колманич
24
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
7
Перейра
10
37
Уррути
3-2-4
1
28
6
Блэкетт
22
Матаррита
5
8
Морено
9
Васкес
32
Акоста
8
Крус
7
10
13
13
10
4
Ринг
20
Валенсия
20
Валенсия
4
Ринг
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
8
Морено
16
16
8
Морено
5
2
Пауэлл
2
Пауэлл
5
22
Матаррита
4
4
22
Матаррита
Остались в запасе
Остин
Цинциннати
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
17
Джон Галлахер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Доминик Баджи
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Остин - Цинциннати
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Q2
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