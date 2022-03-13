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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Цинциннати
Орландо Сити - Цинциннати: обзор матча 13 марта 2022
Орландо Сити
13.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
42'
Ж. Урсо
13'
Б. Васкес
54'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Цинциннати
90'
+2
Желтая карточка
A. Kann
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Э. Кара
88'
Замена
С. Мендес
️️️️
Ж. Урсо
88'
87'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Л. Акоста
87'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Х. Морено
Желтая карточка
А. Карлос
81'
77'
Замена
Z. Bailey
️️️️
А. Пауэлл
Желтая карточка
Ж. Урсо
73'
Замена
Б. Мичел
️️️️
С. Араухо
67'
63'
Желтая карточка
Y. Kubo
61'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Желтая карточка
Р. Янссон
58'
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Васкес
Пас отдал
Д. Баджи
ГОЛ! 1:1!
Ж. Урсо
Пас отдал
Ф. Торрес
42'
37'
Желтая карточка
Б. Васкес
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Васкес
Пас отдал
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
5
Сесар Араухо
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Галлезе
5
Араухо
3
Карлос
6
Янссон
8
Моутинью
13
Руан
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
9
Кара
12
Пато
3-2-5
1
6
Блэкетт
4
Хагглунд
32
Мерфи
5
8
Морено
14
Баджи
2
Пауэлл
7
32
Акоста
9
Васкес
30
Урсо
32
Мендес
32
Мендес
30
Урсо
5
Араухо
91
Мичел
91
Мичел
5
Араухо
9
Кара
13
Акинделе
13
Акинделе
9
Кара
2
Пауэлл
16
16
2
Пауэлл
8
Морено
4
4
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
22
Барреаль
32
Акоста
Остались в запасе
Орландо Сити
Цинциннати
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
21
Томас Уильямс
ЦЗ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Орландо Сити - Цинциннати
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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