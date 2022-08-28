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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 28 августа 2022
Цинциннати
28.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 2
Завершен
Коламбус
36'
Б. Васкес
77'
М. Миазга
74'
Д. Этьенн
90+6'
С. Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Коламбус
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
С. Морейра
87'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Э. Моррис
87'
Замена
М. Фарси
️️️️
W. Sands
Замена
R. Gaddis
️️️️
Л. Акоста
87'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Бреннер
82'
Замена
С. Сантос
️️️️
Б. Васкес
82'
79'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Л. Диас
ГОЛ! 2:1!
М. Миазга
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Этьенн
Пас отдал
К. Эрнандес
Замена
А. Крус
️️️️
Y. Kubo
71'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
71'
62'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
K. Molino
47'
Желтая карточка
М. Дегенек
Желтая карточка
Х. Морено
43'
ГОЛ! 1:0!
Б. Васкес
Пас отдал
Л. Акоста
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-3-1-4
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
20
Бреннер
7
2
Пауэлл
4-2-1-3
89
Ром
6
Менса
5
Дегенек
23
31
Морейра
13
6
10
Зелараян
10
Моррис
11
Диас
9
Эрнандес
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
32
Акоста
28
28
32
Акоста
7
8
Крус
8
Крус
7
20
Бреннер
14
Баджи
14
Баджи
20
Бреннер
9
Васкес
19
Сантос
19
Сантос
9
Васкес
23
23
Фарси
23
Фарси
23
11
Диас
7
7
11
Диас
13
11
Этьенн
11
Этьенн
13
10
Моррис
9
9
10
Моррис
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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