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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати: обзор матча 04 июля 2022
Нью-Инглэнд Революшн
04.07.2022, понедельник, 02:30
США. МЛС, 25 тур
2 : 2
Завершен
Цинциннати
30'
Д. Борреро
55'
Г. Боу
41'
H. Kessler (АГ)
73'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
87'
Замена
Н. Марканич
️️️️
Б. Васкес
Замена
J. Altidore
️️️️
M.
78'
76'
Желтая карточка
Л. Акоста
73'
ГОЛ! 2:2!
Бреннер
Пас отдал
Л. Акоста
72'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
Замена
D. Rivera
️️️️
С. Ллетгет
69'
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
Пас отдал
E. Boateng
55'
55'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Д. Нельсон
55'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
Замена
Д. Белл
️️️️
H. Kessler
46'
Замена
E. Boateng
️️️️
Д. Борреро
46'
44'
Желтая карточка
А. Пауэлл
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
H. Kessler
Желтая карточка
Г. Боу
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Борреро
Пас отдал
С. Ллетгет
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
7
Густаво Боу
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4-2-5
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
7
Боу
10
Хиль
13
1
Петрович
77
Борреро
6
Каптум
8
Ллетгет
3-2-5
18
32
Мерфи
4
Хагглунд
14
Нельсон
5
32
Акоста
20
Бреннер
2
Пауэлл
7
8
Крус
9
Васкес
8
Ллетгет
72
72
8
Ллетгет
22
8
Белл
8
Белл
22
77
Борреро
24
24
77
Борреро
13
17
17
13
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
14
Нельсон
22
Барреаль
22
Барреаль
14
Нельсон
7
4
4
7
9
Васкес
17
Марканич
17
Марканич
9
Васкес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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