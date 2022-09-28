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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Цинциннати
Сиэтл - Цинциннати: обзор матча 28 сентября 2022
Сиэтл
28.09.2022, среда, 05:00
США. МЛС, 9 тур
1 : 1
Завершен
Цинциннати
58'
F. Montero
24'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Цинциннати
90'
+2
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
Замена
D. Teves
️️️️
W. Bruin
84'
84'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
Желтая карточка
W. Bruin
83'
83'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
Замена
J. Medranda
️️️️
Д. Атенсио
75'
72'
Желтая карточка
Л. Акоста
69'
Желтая карточка
О. Нвободо
Красная карточка
К. Роу
69'
67'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
67'
Замена
С. Сантос
️️️️
Бреннер
ГОЛ! 1:1!
F. Montero
Пас отдал
К. Роу
58'
Замена
К. Рольдан
️️️️
A. Cissoko
55'
Замена
Л. Чу
️️️️
Д. Лейва
55'
24'
ГОЛ! 0:1!
Бреннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
2-3-5
24
Фрай
28
Гомес Андраде
25
Раген
6
Лейва
22
Роу
11
Русняк
45
29
12
12
Атенсио
92
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
3
Миазга
5
Нвободо
5
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
9
Васкес
20
Бреннер
2
Пауэлл
12
Атенсио
94
94
12
Атенсио
29
99
99
29
92
7
Рольдан
7
Рольдан
92
6
Лейва
7
Чу
7
Чу
6
Лейва
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
20
Бреннер
19
Сантос
19
Сантос
20
Бреннер
Остались в запасе
Сиэтл
Цинциннати
30
Stefan Cleveland
ВР
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
87
Alfonso Ocampo-Chavez
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
16
Zico Bailey
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Сиэтл - Цинциннати
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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