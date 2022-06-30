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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Сити
Цинциннати - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 июня 2022
Цинциннати
30.06.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 23 тур
4 : 4
Завершен
Нью-Йорк Сити
16'
Л. Акоста
24'
Бреннер
30'
Бреннер
70'
Бреннер
45'
Т. Магно
45+2'
Хебер
45+7'
Хебер
52'
Г. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
Бреннер
90'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
88'
83'
Замена
A. Jasson
️️️️
Г. Перейра
ГОЛ! 4:4!
Бреннер
Пас отдал
Л. Акоста
70'
Желтая карточка
А. Крус
62'
Желтая карточка
О. Нвободо
57'
Замена
А. Крус
️️️️
H. Medunjanin
54'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
R. Gaddis
54'
52'
ГОЛ! 3:4!
Г. Перейра
45'
+7
ГОЛ! 3:3!
Хебер
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
Хебер
45'
ГОЛ! 3:1!
Т. Магно
34'
Пенальти не реализован!
М. Моралес
31'
Желтая карточка
А. Калленс
31'
Желтая карточка
J. Haak
ГОЛ! 3:0!
Бреннер
Пас отдал
Б. Васкес
30'
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
24'
24'
Замена
J. Haak
️️️️
М. Шано
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
3-1-2-4
18
4
Хагглунд
6
Блэкетт
28
5
Нвободо
32
Акоста
5
4
20
Бреннер
9
Васкес
22
Барреаль
3-1-1-1-4
1
Джонсон
27
Моралес
18
Калленс
25
Шано
5
Асеведо
10
Моралес
11
Перейра
24
Грэй
18
Амундсен
11
Магно
97
Хебер
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
4
8
Крус
8
Крус
4
28
2
Пауэлл
2
Пауэлл
28
25
Шано
15
15
25
Шано
11
Перейра
17
17
11
Перейра
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
Остались в запасе
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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