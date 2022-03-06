Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Цинциннати - Ди Си Юнайтед: обзор матча 06 марта 2022
Цинциннати
06.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
90+8'
О. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Ди Си Юнайтед
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Камара
Желтая карточка
Т. Блэкетт
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Б. Смит
Замена
А. Барреаль
️️️️
R. Gaddis
87'
81'
Замена
Д. Пинес
️️️️
Э. Нахар
80'
Красная карточка
М. Найман
74'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Г. Йоу
Замена
Бреннер
️️️️
Д. Баджи
63'
60'
Замена
О. Камара
️️️️
М. Эстрада
47'
Замена
A. Perez
️️️️
Ю. Грессель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
3-2-5
1
4
Хагглунд
28
6
Блэкетт
8
Морено
5
14
Баджи
2
Пауэлл
32
Акоста
7
9
Васкес
3-1-5
24
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
14
Смит
24
Грессель
11
Эстрада
31
Нахар
19
Флорес
44
Найман
12
14
Баджи
20
Бреннер
20
Бреннер
14
Баджи
28
22
Барреаль
22
Барреаль
28
7
Йоу
3
3
7
Йоу
31
Нахар
2
Пинес
2
Пинес
31
Нахар
11
Эстрада
9
Камара
9
Камара
11
Эстрада
24
Грессель
26
26
24
Грессель
Остались в запасе
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Цинциннати - Ди Си Юнайтед
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+