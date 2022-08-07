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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Филадельфия Юнион
Цинциннати - Филадельфия Юнион: обзор матча 07 августа 2022
Цинциннати
07.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 33 тур
3 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
50'
Б. Васкес
55'
Бреннер
71'
А. Барреаль
77'
П. Ааронсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Филадельфия Юнион
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Л. Акоста
85'
77'
ГОЛ! 3:1!
П. Ааронсон
Пас отдал
К. Бурк
Замена
Д. Нельсон
️️️️
А. Барреаль
76'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
76'
74'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
М. Уре
ГОЛ! 3:0!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Акоста
71'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
67'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
66'
59'
Замена
К. Бурк
️️️️
Х. Карранца
59'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
Желтая карточка
Л. Акоста
55'
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
Пас отдал
Л. Акоста
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Васкес
Пас отдал
А. Барреаль
50'
Желтая карточка
G. Cameron
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
2-1-3-1-3
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
5
Нвободо
5
32
Акоста
8
Морено
22
Барреаль
9
Васкес
2
Пауэлл
20
Бреннер
4-1-2-3
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
18
Флеч
17
Уре
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
22
Барреаль
14
Нельсон
14
Нельсон
22
Барреаль
8
Морено
7
7
8
Морено
32
Акоста
4
4
32
Акоста
9
Карранца
7
Бурк
7
Бурк
9
Карранца
17
Уре
10
Ааронсон
10
Ааронсон
17
Уре
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
Остались в запасе
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Цинциннати - Филадельфия Юнион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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