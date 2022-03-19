Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Интер Майами
Цинциннати - Интер Майами: обзор матча 19 марта 2022
Цинциннати
19.03.2022, суббота, 20:00
США. МЛС, 5 тур
3 : 1
Завершен
Интер Майами
18'
Р. Матаррита
24'
Б. Васкес
82'
Б. Васкес
30'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Интер Майами
Желтая карточка
A. Kann
90'
+1
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Х. Морено
90'
ГОЛ! 3:1!
Б. Васкес
Пас отдал
Р. Матаррита
82'
Замена
А. Барреаль
️️️️
Л. Акоста
79'
78'
Желтая карточка
Д. Лоу
Пенальти не реализован!
Л. Акоста
78'
71'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Л. Кампана
Замена
Бреннер
️️️️
Д. Баджи
66'
60'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Адамс
60'
Замена
Н. Аллен
️️️️
К. Гиббс
Желтая карточка
Х. Морено
56'
53'
Желтая карточка
Грегоре
47'
Желтая карточка
М. Адамс
Желтая карточка
Р. Матаррита
33'
30'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:0!
Б. Васкес
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Матаррита
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Интер Майами
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
32
Ноа Аллен
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
3-2-5
1
4
Хагглунд
6
Блэкетт
22
Матаррита
5
8
Морено
2
Пауэлл
14
Баджи
32
Акоста
7
9
Васкес
2-1-5
2
Йедлин
3
Гиббс
21
Тэйлор
97
МакВей
9
Игуаин
40
Грегоре
47
Адамс
10
Мота
14
Баджи
20
Бреннер
20
Бреннер
14
Баджи
32
Акоста
22
Барреаль
22
Барреаль
32
Акоста
8
Морено
4
4
8
Морено
3
Гиббс
32
Аллен
32
Аллен
3
Гиббс
47
Адамс
7
Ласситер
7
Ласситер
47
Адамс
9
Кампана
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Кампана
Остались в запасе
Цинциннати
Интер Майами
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Остались в запасе
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
30
George Acosta
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Цинциннати - Интер Майами
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Интер Майами
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Барко рассказал о незабываемой встрече с Месси в Москве
Вчера, 21:02
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
Вчера, 13:24
1
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
Вчера, 00:41
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+