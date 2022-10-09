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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Цинциннати
Ди Си Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 09 октября 2022
Ди Си Юнайтед
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
2 : 5
Завершен
Цинциннати
26'
Р. Моррисон
6'
Л. Акоста
8'
Бреннер
24'
Бреннер
37'
Бреннер
53'
Б. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ди Си Юнайтед - Цинциннати
85'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Б. Васкес
85'
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Барреаль
Замена
J. Hopkins
️️️️
Р. Моррисон
76'
70'
Замена
И. Мерфи
️️️️
Н. Хагглунд
61'
Желтая карточка
А. Барреаль
60'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
Замена
Н. Роберта
️️️️
T. Ku-DiPietro
60'
53'
ГОЛ! 1:5!
Б. Васкес
Пас отдал
Бреннер
Замена
D. Skundrich
️️️️
C. Odoi-Atsem
46'
46'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Х. Морено
Желтая карточка
С. Бирнбаум
45'
+2
37'
ГОЛ! 1:4!
Бреннер
Пас отдал
Б. Васкес
30'
Желтая карточка
Х. Морено
ГОЛ! 1:3!
Р. Моррисон
Пас отдал
S. Djeffal
26'
24'
ГОЛ! 0:3!
Бреннер
8'
ГОЛ! 0:2!
Бреннер
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
David Ochoa
ЦФ
14
Kristian Fletcher
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
65
Martín Rodríguez
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-2-1-5
3
15
Бирнбаум
6
22
21
11
Моррисон
14
93
8
20
Бентеке
18
2-1-3-1-3
18
3
Миазга
4
Хагглунд
5
Нвободо
5
8
Морено
32
Акоста
22
Барреаль
2
Пауэлл
9
Васкес
20
Бреннер
11
Моррисон
25
25
11
Моррисон
3
12
12
3
21
9
Роберта
9
Роберта
21
4
Хагглунд
32
Мерфи
32
Мерфи
4
Хагглунд
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
22
Барреаль
22
Матаррита
22
Матаррита
22
Барреаль
8
Морено
7
7
8
Морено
9
Васкес
14
Баджи
14
Баджи
9
Васкес
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
65
Martín Rodríguez
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
65
Martín Rodríguez
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Цинциннати
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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