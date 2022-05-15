Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Цинциннати
Чикаго Файр - Цинциннати: обзор матча 15 мая 2022
Чикаго Файр
15.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 15 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
83'
Д. Дуран
33'
Р. Чикош (АГ)
85'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Цинциннати
88'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Л. Акоста
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Акоста
ГОЛ! 1:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Д. Шакири
83'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
J. Bornstein
82'
75'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
А. Барреаль
Замена
J. Torres
️️️️
К. Мюллер
71'
66'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Д. Баджи
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
60'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Ч. Оффор
60'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Чикош
21'
Желтая карточка
Л. Акоста
8'
Желтая карточка
Х. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Чикаго Файр
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
3-2-2-1-3
3
5
Чикош
16
2
Секулич
30
Хименес
31
Наварро
21
Герберс
10
Шакири
8
Мюллер
9
Оффор
44
Слонина
3-1-1-5
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
14
Нельсон
5
Нвободо
8
Морено
9
Васкес
14
Баджи
32
Акоста
22
Барреаль
2
Пауэлл
8
Мюллер
10
10
8
Мюллер
3
4
Эспиноса
4
Эспиноса
3
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
9
Оффор
22
Дуран
22
Дуран
9
Оффор
22
Барреаль
6
Блэкетт
6
Блэкетт
22
Барреаль
32
Акоста
4
4
32
Акоста
14
Баджи
29
29
14
Баджи
Остались в запасе
Чикаго Файр
Цинциннати
22
Маурисио Пинеда
ЦП
1
Крис Брейди
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
25
Kenneth Vermeer
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
22
Маурисио Пинеда
ЦП
1
Крис Брейди
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Чикаго Файр - Цинциннати
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
Новости команд
Все
Чикаго Файр
Цинциннати
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+