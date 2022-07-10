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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 10 июля 2022
Цинциннати
10.07.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
20'
Б. Васкес
29'
Л. Морган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Красная карточка
Л. Акоста
90'
+3
Желтая карточка
Y. Kubo
90'
+1
Замена
A. Ordonez
️️️️
Бреннер
86'
76'
Замена
К. Кларк
️️️️
К. Харпер
Замена
Y. Kubo
️️️️
Б. Васкес
73'
70'
Замена
А. Рейес
️️️️
Т. Эдвардс
Вторая желтая
А. Крус
58'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
R. Gaddis
57'
55'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
45'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
Желтая карточка
А. Крус
30'
30'
Желтая карточка
Д. Толкин
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Морган
ГОЛ! 1:0!
Б. Васкес
20'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
3-1-2-4
18
4
Хагглунд
6
Блэкетт
28
5
Нвободо
5
32
Акоста
9
Васкес
20
Бреннер
22
Барреаль
8
Крус
3-2-2-3
31
Мигел
12
Неалис
33
Лонг
12
Эдвардс
90
Морган
23
Кассерес
82
Лукиньяс
25
Амайя
47
Толкин
17
Харпер
9
Климала
28
14
Нельсон
14
Нельсон
28
9
Васкес
7
7
9
Васкес
20
Бреннер
29
29
20
Бреннер
12
Эдвардс
15
Рейес
15
Рейес
12
Эдвардс
17
Харпер
8
Кларк
8
Кларк
17
Харпер
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
65
Steven Sserwadda
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
3
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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