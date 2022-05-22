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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 22 мая 2022
Цинциннати
22.05.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 18 тур
2 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
26'
Б. Васкес
58'
А. Барреаль
17'
С. Ллетгет
43'
А. Букса
89'
T. McNamara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+4
Желтая карточка
E. Boateng
89'
ГОЛ! 2:3!
T. McNamara
Пас отдал
Б. Бай
Замена
A. Ordonez
️️️️
Б. Васкес
84'
83'
Замена
Д. Белл
️️️️
O. Gonzalez
80'
Замена
E. Boateng
️️️️
А. Букса
Замена
Y. Kubo
️️️️
Д. Баджи
75'
65'
Замена
Д. Борреро
️️️️
D. Rivera
64'
Замена
M.
️️️️
В. Каптум
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Барреаль
Пас отдал
Д. Баджи
58'
46'
Замена
Г. Боу
️️️️
С. Ллетгет
43'
ГОЛ! 1:2!
А. Букса
Пас отдал
Б. Бай
ГОЛ! 1:1!
Б. Васкес
Пас отдал
Д. Нельсон
26'
Желтая карточка
О. Нвободо
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Ллетгет
Пас отдал
Б. Бай
5'
Желтая карточка
D. Rivera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
22
Альваро Барреаль
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
30
Мэтт Тернер
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-1-1-5
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
14
Нельсон
5
Нвободо
8
Морено
2
Пауэлл
9
Васкес
32
Акоста
14
Баджи
22
Барреаль
4-1-5
88
Фаррелл
34
24
Джонс
5
Бай
72
6
Каптум
16
Букса
10
Хиль
8
Ллетгет
26
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
14
Баджи
7
7
14
Баджи
9
Васкес
29
29
9
Васкес
8
Ллетгет
7
Боу
7
Боу
8
Ллетгет
34
8
Белл
8
Белл
34
6
Каптум
13
13
6
Каптум
72
77
Борреро
77
Борреро
72
16
Букса
24
24
16
Букса
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
17
Ник Марканич
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Остались в запасе
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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