Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Tom Huddlestone - статистика

#44 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Халл Сити
1 : 1
07.05.2022
Ноттингем Форест
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Миллуолл
2 : 1
18.04.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Халл Сити
2 : 1
15.04.2022
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Мидлсбро
0 : 1
09.04.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Халл Сити
0 : 1
01.04.2022
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
1 : 3
19.03.2022
Лутон Таун
65' - 90'
71'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ковентри
0 : 2
16.03.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
12.03.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Халл Сити
0 : 2
05.03.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 3
26.02.2022
Халл Сити
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Халл Сити
0 : 2
22.02.2022
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
3 : 1
08.02.2022
Халл Сити
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
0 : 1
05.02.2022
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
2 : 0
29.01.2022
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Борнмут
0 : 1
22.01.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
2 : 0
19.01.2022
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
0 : 2
16.01.2022
Сток Сити
1' - 58'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
18.12.2021
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Халл Сити
2 : 2
11.12.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Рединг
1 : 1
04.12.2021
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
2 : 1
27.11.2021
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
0 : 1
24.11.2021
Халл Сити
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Халл Сити
1 : 2
20.10.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 29'
15'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Суонси
0 : 0
11.09.2021
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 0
28.08.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Фулхэм
2 : 0
21.08.2021
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 1
18.08.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+