Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл - Халл Сити: обзор матча 18 апреля 2022
Миллуолл
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
51'
С. Мэлони
55'
Т. Брэдшоу
87'
Т. Ивс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Халл Сити
Замена
Р. Леонард
️️️️
Б. Афобе
89'
Желтая карточка
Б. Биалковски
87'
87'
ГОЛ! 2:1!
Т. Ивс
86'
Замена
Л. Койл
️️️️
К. Элдер
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Бьюри
79'
72'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Саядманеш
72'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Р. Слатер
Замена
Ш. Хатчинсон
️️️️
С. Мэлони
63'
ГОЛ! 2:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Б. Афобе
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Мэлони
51'
Желтая карточка
Д. Баллард
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-2-4
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
16
Митчелл
6
Сэйвилл
7
Бьюри
23
Афобе
9
Брэдшоу
20
МакНамара
2-2-2-4
1
Бакстер
15
МакЛафлин
20
Элдер
10
Хонимэн
21
Смолвуд
47
Лонгман
23
Льюис-Поттер
5
Джонс
24
Гривз
27
Слатер
17
Саядманеш
2
Мэлони
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
2
Мэлони
23
Афобе
18
Леонард
18
Леонард
23
Афобе
7
Бьюри
7
Бурк
7
Бурк
7
Бьюри
20
Элдер
2
Койл
2
Койл
20
Элдер
17
Саядманеш
88
Форсс
88
Форсс
17
Саядманеш
27
Слатер
39
Ивс
39
Ивс
27
Слатер
Остались в запасе
Миллуолл
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Миллуолл - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+