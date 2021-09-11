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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 11 сентября 2021
Суонси
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
Замена
Б. Кабанго
️️️️
К. Ноутон
86'
81'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Д. Монкур
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Бидуэлл
77'
71'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Магеннис
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
О. Нтчам
71'
65'
Замена
М. Смит
️️️️
M. Wilks
64'
Желтая карточка
Д. Бернард
Желтая карточка
Д. Патерсон
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
4-3-3
29
Хамер
21
Бидуэлл
6
Беннетт
46
Уильямс
26
Ноутон
10
Нтчам
6
Гримес
35
Патерсон
2
Лейрд
4
Даунс
9
Пироэ
2-2-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
20
Монкур
12
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
2
Койл
24
Гривз
5
Доэрти
44
10
Нтчам
3
Мэннинг
3
Мэннинг
10
Нтчам
26
Ноутон
5
Кабанго
5
Кабанго
26
Ноутон
21
Бидуэлл
21
Обафеми
21
Обафеми
21
Бидуэлл
12
8
Смит
8
Смит
12
20
Монкур
47
Лонгман
47
Лонгман
20
Монкур
9
Магеннис
29
Смит
29
Смит
9
Магеннис
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Суонси - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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