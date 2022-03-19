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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Лутон Таун
Халл Сити - Лутон Таун: обзор матча 19 марта 2022
Халл Сити
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 3
Завершен
Лутон Таун
90+2'
Т. Ивс
9'
Э. Адебайо
56'
Г. Корник
72'
Д. Бри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Лутон Таун
ГОЛ! 1:3!
Т. Ивс
Пас отдал
М. Форсс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хонимэн
86'
74'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Лонгман
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бри
Желтая карточка
T. Huddlestone
71'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Г. Доэрти
66'
Замена
T. Huddlestone
️️️️
Р. Смолвуд
65'
56'
ГОЛ! 0:2!
Г. Корник
52'
Замена
Т. Локьер
️️️️
П. Киосо
51'
Замена
П. Мпанцу
️️️️
Л. Берри
25'
Желтая карточка
П. Киосо
11'
Желтая карточка
Д. Кларк
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
А. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
5
Элфи Джонс
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
2-2-2-4
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
20
Элдер
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
47
Лонгман
5
Джонс
24
Гривз
5
Доэрти
39
Ивс
4-1-2-1-2
1
Ши
30
Киосо
14
Бри
17
Белл
15
Поттс
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
8
Берри
18
Кларк
45
Адебайо
23
Корник
21
Смолвуд
44
44
21
Смолвуд
47
Лонгман
88
Форсс
88
Форсс
47
Лонгман
5
Доэрти
17
Саядманеш
17
Саядманеш
5
Доэрти
30
Киосо
15
Локьер
15
Локьер
30
Киосо
8
Берри
17
Мпанцу
17
Мпанцу
8
Берри
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
Остались в запасе
Халл Сити
Лутон Таун
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Халл Сити - Лутон Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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