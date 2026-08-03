Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности финансовых проблем «Локомотива».
– Как будто команда просто рассыпается.
– Что делать?
– Без очень серьезных трансферов эту команду не спасти.
– Почему даже какие-то трансферы не происходят?
– Нет денег.
– Есть продажи.
– Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег – им их давали. Сейчас этого не происходит.
Такая ситуация у РЖД – они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.
– Они продали Воробьева.
– Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова.
Если бы пришло 10 миллионов [евро] за Монтеса и 20 за Батракова, это спасало бы. 7 миллионов пока их не спасают.
– Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?
– Да, пока так.
- «Локомотив» в прошлом сезоне стал бронзовым призером РПЛ.
- У железнодорожников в двух стартовых турах нового чемпионата ничья с «Ахматом» (1:1) и поражение от «Динамо Мх» (1:2).
- Клуб этим летом заработал 7,3 млн евро на продаже нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
- Среди входящих трансферов – аренда у «Сочи» Александра Коваленко и подписание свободного агента Георгия Джикии.