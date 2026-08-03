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Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей

Вчера, 21:18
6

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскрыл подробности финансовых проблем «Локомотива».

– Как будто команда просто рассыпается.

– Что делать?

– Без очень серьезных трансферов эту команду не спасти.

– Почему даже какие-то трансферы не происходят?

– Нет денег.

– Есть продажи.

– Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег – им их давали. Сейчас этого не происходит.

Такая ситуация у РЖД – они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.

– Они продали Воробьева.

– Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова.

Если бы пришло 10 миллионов [евро] за Монтеса и 20 за Батракова, это спасало бы. 7 миллионов пока их не спасают.

– Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?

– Да, пока так.

  • «Локомотив» в прошлом сезоне стал бронзовым призером РПЛ.
  • У железнодорожников в двух стартовых турах нового чемпионата ничья с «Ахматом» (1:1) и поражение от «Динамо Мх» (1:2).
  • Клуб этим летом заработал 7,3 млн евро на продаже нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар».
  • Среди входящих трансферов – аренда у «Сочи» Александра Коваленко и подписание свободного агента Георгия Джикии.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Локомотив Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1785782264
Интересно, а как они прошли лицензирование
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BRO_football
1785785874
А кого они покупать собрались? А как же развитие собственной молодежки? Ради чего Галактионова нанимали? Чтобы легионерами играть?
Ответить
FCSpartakM
1785786534
ощущение, что в Локо просто заняли такую же удобную позицию, как в свое время кони, те пересидели так, и так жмотили, что теперь не знают, как половину дешевого сброда скинуть, а сумбурные покупки под мнимую борьбу за чемпионство как-то интегрировать. Когда в Локо совсем плохо станет, то вдруг откуда не возьмись появятся бабки.
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trener7
1785787400
У народной команды займите
Ответить
Просто-333
1785802856
Этой жирной жабе прям всю финансовую документацию клуба выложили на блюдечке с голубой каёмочкой
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