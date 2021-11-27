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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Миллуолл
Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 27 ноября 2021
Халл Сити
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
29'
Д. Хонимэн
53'
Р. Лонгман
45+1'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Миллуолл
89'
Желтая карточка
Б. Афобе
Желтая карточка
Т. Ивс
89'
82'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
80'
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Лонгман
79'
72'
Замена
М. Беннетт
️️️️
О. Ожо
67'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Брэдшоу
63'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Замена
К. Элдер
️️️️
M. Wilks
63'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лонгман
53'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Б. Афобе
Желтая карточка
Р. Смолвуд
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хонимэн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
21
Смолвуд
24
Гривз
9
Магеннис
47
Лонгман
5
Доэрти
3-4-3
33
Биалковски
5
Баллард
4
Хатчинсон
3
Уоллес
9
Ожо
6
Сэйвилл
17
Уоллес
16
Митчелл
9
Брэдшоу
23
Афобе
20
МакНамара
12
20
Элдер
20
Элдер
12
47
Лонгман
14
14
47
Лонгман
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
6
Сэйвилл
12
Эванс
12
Эванс
6
Сэйвилл
9
Ожо
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Ожо
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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