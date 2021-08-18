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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Дерби Каунти
Халл Сити - Дерби Каунти: обзор матча 18 августа 2021
Халл Сити
18.08.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
57'
S. Baldock
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Дерби Каунти
Желтая карточка
Э. Джонс
71'
61'
Замена
️️️️
К. Форсит
57'
ГОЛ! 0:1!
S. Baldock
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦФ
2
Льюи Койл
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Дерби Каунти
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
1-1-1-5
13
Ингрэм
20
Элдер
8
Смит
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
9
Магеннис
14
21
Смолвуд
5
Джонс
3-4-3
13
Рос
33
Дэйвис
19
Ягиелка
14
Бирн
32
Сибли
4
Шинни
18
Берд
11
Моррисон
3
Бьюкэнан
72
Йозвяк
9
3
Форсит
3
Форсит
Остались в запасе
Халл Сити
Дерби Каунти
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Халл Сити - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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