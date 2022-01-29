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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 29 января 2022
Халл Сити
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
5'
Т. Ивс
17'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Суонси
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Хонимэн
90'
85'
Желтая карточка
Л. Уолш
Замена
Р. Слатер
️️️️
Б. Флеминг
81'
80'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
63'
Замена
Л. Уолш
️️️️
К. Смит
46'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Д. Фултон
46'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Х. Вольф
ГОЛ! 2:0!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Д. Хонимэн
17'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ивс
Пас отдал
Б. Флеминг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
47
Лонгман
39
Ивс
19
Флеминг
5
Доэрти
24
Гривз
3-2-3-1-1
29
Хамер
22
Латибодье
29
Кристи
5
Кабанго
26
Ноутон
3
Мэннинг
4
Фултон
6
Гримес
8
Смит
17
Вольф
9
Пироэ
10
Хонимэн
28
Джонс
28
Джонс
10
Хонимэн
19
Флеминг
27
Слатер
27
Слатер
19
Флеминг
17
Вольф
10
Нтчам
10
Нтчам
17
Вольф
8
Смит
8
Уолш
8
Уолш
8
Смит
4
Фултон
21
Обафеми
21
Обафеми
4
Фултон
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
6
Райан Беннетт
ЦЗ
1
Энди Фишер
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
1
Энди Фишер
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Халл Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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