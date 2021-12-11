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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 11 декабря 2021
Халл Сити
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
3'
Р. Лонгман
79'
Д. Хонимэн
55'
А. Семеньо
90+2'
М. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Джеймс
Желтая карточка
Р. Смолвуд
84'
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Лонгман
82'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хонимэн
79'
Замена
Т. Смит
️️️️
M. Wilks
70'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
69'
65'
Желтая карточка
Х. Массенго
64'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Мартин
59'
Желтая карточка
Т. Калас
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Семеньо
31'
Замена
Д. Таннер
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 1:0!
Р. Лонгман
Пас отдал
M. Wilks
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
12
Mallik Wilks
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
14
Randell Williams
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
12
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
47
Лонгман
21
Смолвуд
5
Доэрти
24
Гривз
2-3-5
25
Бентли
26
Калас
26
Винер
37
Джеймс
4
Массенго
47
О'Доуда
18
Мартин
5
Аткинсон
8
Скотт
18
Вайманн
42
Семеньо
47
Лонгман
14
14
47
Лонгман
12
29
Смит
29
Смит
12
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
8
Скотт
19
Таннер
19
Таннер
8
Скотт
18
Мартин
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Мартин
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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