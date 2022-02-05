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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 05 февраля 2022
Халл Сити
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Престон
51'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Престон
87'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
К. Арчер
85'
Желтая карточка
К. Арчер
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Р. Смолвуд
84'
79'
Желтая карточка
Д. Джонсон
67'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Б. Поттс
60'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Э. Риис
Замена
Э. Джонс
️️️️
Д. Бернард
58'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Лонгман
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Арчер
Пас отдал
Б. Уайтмэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Халл Сити
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
2-2-1-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
5
Бернард
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
5
Доэрти
19
Флеминг
24
Гривз
47
Лонгман
39
Ивс
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
5
Бауэр
8
Брауне
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
44
Поттс
17
Риис
9
Арчер
5
Бернард
5
Джонс
5
Джонс
5
Бернард
21
Смолвуд
17
Саядманеш
17
Саядманеш
21
Смолвуд
47
Лонгман
88
Форсс
88
Форсс
47
Лонгман
44
Поттс
14
Джонсон
14
Джонсон
44
Поттс
9
Арчер
4
Ледсон
4
Ледсон
9
Арчер
17
Риис
17
Эванс
17
Эванс
17
Риис
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
1
Harvey Cartwright
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Harvey Cartwright
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Халл Сити - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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