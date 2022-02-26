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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Халл Сити
Питерборо Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 26 февраля 2022
Питерборо Юнайтед
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 3
Завершен
Халл Сити
25'
Т. Смит
51'
К. Льюис-Поттер
70'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Халл Сити
84'
Замена
M. Wilks
️️️️
Т. Смит
84'
Замена
T. Huddlestone
️️️️
Г. Доэрти
70'
ГОЛ! 0:3!
К. Льюис-Поттер
Желтая карточка
Д. Найт
66'
Замена
Д. Грант
️️️️
Р. Браун
65'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Х. Берроуз
60'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
60'
Желтая карточка
Р. Браун
54'
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Льюис-Поттер
46'
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Хонимэн
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Смит
Пас отдал
Б. Флеминг
Желтая карточка
С. Шмодикс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
23
Джо Уорд
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
10
Рис Браун
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Реган Слатер
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Питерборо Юнайтед
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Халл Сити
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
1-2-5
13
Бенда
5
Эдвардс
8
Норберн
23
Уорд
10
Браун
11
Шмодикс
7
Мэрриот
14
Берроуз
20
Найт
1-2-1-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
19
Флеминг
29
Смит
5
Доэрти
5
Джонс
24
Гривз
14
Берроуз
15
Коулсон
15
Коулсон
14
Берроуз
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
10
Браун
8
Грант
8
Грант
10
Браун
29
Смит
12
12
29
Смит
5
Доэрти
44
44
5
Доэрти
10
Хонимэн
8
Уолш
8
Уолш
10
Хонимэн
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Халл Сити
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
19
Бали Мамба
ПЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Халл Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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