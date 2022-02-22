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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Барнсли
Халл Сити - Барнсли: обзор матча 22 февраля 2022
Халл Сити
22.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
27'
К. Стайлс
45+2'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Барнсли
86'
Замена
D. Cole
️️️️
К. Стайлс
84'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
М. Вулф
Замена
Л. Уолш
️️️️
Р. Лонгман
78'
76'
Замена
К. Бриттан
️️️️
А. Басси
Замена
Т. Смит
️️️️
М. Форсс
60'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Смолвуд
59'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
Желтая карточка
Б. Флеминг
45'
+1
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Стайлс
Пас отдал
К. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Халл Сити
31
David Robson
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
2-2-1-5
15
МакЛафлин
5
Бернард
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
88
Форсс
24
Гривз
47
Лонгман
27
Слатер
1
4-1-2-1-2
40
Коллинс
28
Уильямс
6
Хелик
5
Андерсен
21
Вита
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
14
Вулф
88
Форсс
29
Смит
29
Смит
88
Форсс
47
Лонгман
8
Уолш
8
Уолш
47
Лонгман
21
Смолвуд
5
Доэрти
5
Доэрти
21
Смолвуд
10
Басси
2
Бриттан
2
Бриттан
10
Басси
14
Вулф
19
Бенсон
19
Бенсон
14
Вулф
4
Стайлс
44
44
4
Стайлс
Остались в запасе
Халл Сити
Барнсли
31
David Robson
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
David Robson
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Халл Сити - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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