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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 21 августа 2021
Фулхэм
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
22'
А. Митрович
34'
Ф. Карвалью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
86'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Г. Доэрти
82'
Желтая карточка
Д. Бернард
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
82'
Желтая карточка
И. Кавалейру
78'
77'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Р. Смолвуд
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Ф. Карвалью
70'
Желтая карточка
Э. Робинсон
61'
46'
Замена
J. Emmanuel
️️️️
R. Williams
45'
+3
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 2:0!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Э. Робинсон
34'
Замена
Б. Рид
️️️️
К. Тете
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
22'
Замена
Э. Моусон
️️️️
Т. Рим
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
8
Мэтт Смит
ЦП
2
Льюи Койл
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
2
Тете
14
Сери
92
Кебану
17
Онома
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
14
Карвалью
2-1-1-5
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
8
Смит
23
Льюис-Поттер
9
Магеннис
24
Гривз
5
Доэрти
21
Смолвуд
14
14
Карвалью
99
Ангисса
99
Ангисса
14
Карвалью
3
Рим
26
Моусон
26
Моусон
3
Рим
2
Тете
14
Рид
14
Рид
2
Тете
14
34
34
14
5
Доэрти
7
Кэннон
7
Кэннон
5
Доэрти
21
Смолвуд
39
Ивс
39
Ивс
21
Смолвуд
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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