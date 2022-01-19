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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 19 января 2022
Халл Сити
19.01.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
8'
Д. Хонимэн
68'
Т. Ивс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Блэкберн
90'
+5
Желтая карточка
Б. Бреретон
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Хонимэн
90'
+5
89'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Замена
Т. Смит
️️️️
Р. Лонгман
87'
82'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
ГОЛ! 2:0!
Т. Ивс
Пас отдал
Р. Лонгман
68'
68'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
68'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Бакли
ГОЛ! 1:0!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Р. Лонгман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
39
Ивс
24
Гривз
5
Доэрти
14
47
Лонгман
1-4-1-4
1
Камински
6
ван Хеке
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
30
Хадра
16
Уортон
14
Эдун
20
Галлахер
10
Хонимэн
28
Джонс
28
Джонс
10
Хонимэн
47
Лонгман
29
Смит
29
Смит
47
Лонгман
26
Ранкин-Костелло
4
Айяла
4
Айяла
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
4
Джонсон
4
Джонсон
6
Бакли
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
25
Festus Arthur
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
44
Tom Huddlestone
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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