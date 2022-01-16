Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 16 января 2022
Халл Сити
16.01.2022, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 2
Завершен
Сток Сити
22'
Д. Браун
50'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Сток Сити
82'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
81'
Желтая карточка
А. Даути
72'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Д. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Р. Смолвуд
70'
69'
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Тимон
Желтая карточка
Д. Бернард
64'
Замена
R. Williams
️️️️
Т. Смит
58'
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
T. Huddlestone
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инс
Пас отдал
С. Клукас
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Доэрти
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
С. Клукас
Желтая карточка
Г. Доэрти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Сток Сити
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Josh Hinds
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-1-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
5
Доэрти
24
Гривз
47
Лонгман
44
29
Смит
3-2-3-3
17
Честер
19
Ягиелка
14
Тимон
2
Смит
4
Харвуд-Беллис
6
Клукас
7
Аллен
10
Инс
32
Райт-Филлипс
18
Браун
1
Бонхэм
5
Доэрти
20
Монкур
20
Монкур
5
Доэрти
44
21
Смолвуд
21
Смолвуд
44
29
Смит
14
14
29
Смит
14
Тимон
45
Даути
45
Даути
14
Тимон
32
Райт-Филлипс
8
Бэйкер
8
Бэйкер
32
Райт-Филлипс
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Josh Hinds
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Josh Hinds
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Сток Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+