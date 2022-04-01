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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Халл Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 апреля 2022
Халл Сити
01.04.2022, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 40 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
79'
Г. Тоффоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Б. Флеминг
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тоффоло
Желтая карточка
Г. Доэрти
78'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Слатер
75'
73'
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Корома
73'
Замена
Пипа
️️️️
О. Тертон
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
65'
58'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. Холмс
Вторая желтая
Т. Ивс
45'
+2
41'
Желтая карточка
С. Томас
Желтая карточка
Б. Флеминг
41'
Желтая карточка
Т. Ивс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
5
Элфи Джонс
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Скотт Хай
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
1-2-2-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
47
Лонгман
39
Ивс
24
Гривз
27
Слатер
19
Флеминг
5
Джонс
4-3-1-2
21
Николлс
20
Тертон
6
Колуилл
12
Лис
15
Тоффоло
13
Расселл
27
О'Брайен
14
Холмс
7
Томас
29
Роудс
37
Корома
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
27
Слатер
5
Доэрти
5
Доэрти
27
Слатер
19
Флеминг
17
Саядманеш
17
Саядманеш
19
Флеминг
20
Тертон
2
Пипа
2
Пипа
20
Тертон
37
Корома
10
Синани
10
Синани
37
Корома
14
Холмс
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
14
Холмс
Остались в запасе
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Халл Сити - Хаддерсфилд Таун
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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