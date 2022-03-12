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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 12 марта 2022
Бирмингем Сити
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
Замена
Т. Ричардс
️️️️
Ж. Бакуна
69'
66'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Ивс
Замена
Р. Вудс
️️️️
И. Суньич
56'
46'
Желтая карточка
Э. Джонс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
11
Онель Эрнандес
ПВ
5
Нико Гордон
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Халл Сити
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
2-1-2-3-2
13
Этеридж
24
Педерсен
4
Робертс
26
Суньич
7
Бакуна
20
Гарднер
10
Грэм
19
Чон
11
Эрнандес
33
Тэйлор
5
Гордон
1-2-2-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
21
Смолвуд
10
Хонимэн
47
Лонгман
23
Льюис-Поттер
19
Флеминг
24
Гривз
5
Джонс
5
Доэрти
39
Ивс
7
Бакуна
32
Ричардс
32
Ричардс
7
Бакуна
26
Суньич
18
Вудс
18
Вудс
26
Суньич
39
Ивс
88
Форсс
88
Форсс
39
Ивс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
27
Коннал Трумен
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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