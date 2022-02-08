Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Халл Сити
Дерби Каунти - Халл Сити: обзор матча 08 февраля 2022
Дерби Каунти
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
19'
К. Форсит
38'
Т. Лоуренс
65'
К. Форсит (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Халл Сити
Желтая карточка
М. Берд
90'
+4
Замена
М. Эбиовей
️️️️
Л. Планж
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
88'
Замена
T. Huddlestone
️️️️
Г. Доэрти
Замена
Л. Томпсон
️️️️
К. Белик
81'
75'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Л. Койл
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Форсит
65'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Л. Уолш
Желтая карточка
К. Белик
53'
ГОЛ! 2:0!
Т. Лоуренс
38'
21'
Желтая карточка
Д. Гривз
ГОЛ! 1:0!
К. Форсит
Пас отдал
Д. Найт
19'
17'
Желтая карточка
Г. Доэрти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
40
Max Bardell
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Эйран Кашин
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Халл Сити
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
3-1-2-1-4
33
Дэйвис
3
Форсит
14
Бирн
5
Белик
12
Найт
18
Берд
10
Лоуренс
2
Эбоселе
21
Оллсоп
7
Планж
3
Бьюкэнан
2-1-1-5
13
Ингрэм
2
Койл
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
88
Форсс
5
Джонс
5
Доэрти
8
Уолш
19
Флеминг
7
Планж
7
Эбиовей
7
Эбиовей
7
Планж
5
Белик
16
Томпсон
16
Томпсон
5
Белик
5
Доэрти
44
44
5
Доэрти
2
Койл
39
Ивс
39
Ивс
2
Койл
8
Уолш
17
Саядманеш
17
Саядманеш
8
Уолш
Остались в запасе
Дерби Каунти
Халл Сити
13
Келле Рос
ВР
40
Max Bardell
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
40
Max Bardell
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Дерби Каунти - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+