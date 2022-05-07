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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 07 мая 2022
Халл Сити
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
90+4'
К. Льюис-Поттер
90+2'
Б. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Ноттингем Форест
ГОЛ! 1:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Л. Койл
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Б. Джонсон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Джонсон
Замена
T. Huddlestone
️️️️
А. Саядманеш
77'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Р. Смолвуд
77'
77'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Р. Ларея
65'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Силва
65'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Панцо
63'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Замена
Л. Койл
️️️️
Р. Лонгман
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
5
Элфи Джонс
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
88
Кафу
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Халл Сити
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Брайан Охеда
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
2-2-2-4
1
Бакстер
15
МакЛафлин
20
Элдер
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
47
Лонгман
5
Джонс
24
Гривз
27
Слатер
17
Саядманеш
4-1-1-3-1
30
Самба
22
Ларея
2
Фигейреду
6
Уорролл
4
Панцо
37
Гарнер
88
Кафу
10
Силва
11
Зинкернагель
77
Майтен
11
Лолли
47
Лонгман
2
Койл
2
Койл
47
Лонгман
17
Саядманеш
44
44
17
Саядманеш
21
Смолвуд
39
Ивс
39
Ивс
21
Смолвуд
22
Ларея
99
Спенс
99
Спенс
22
Ларея
4
Панцо
22
Джонсон
22
Джонсон
4
Панцо
10
Силва
9
Сарридж
9
Сарридж
10
Силва
Остались в запасе
Халл Сити
Ноттингем Форест
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
34
Этан Хорват
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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