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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вест Бромвич
Халл Сити - Вест Бромвич: обзор матча 05 марта 2022
Халл Сити
05.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 2
Завершен
Вест Бромвич
17'
К. Грант
48'
К. Грант (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Вест Бромвич
82'
Желтая карточка
К. Робинсон
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Р. Слатер
78'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
73'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Т. Смит
64'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Г. Доэрти
63'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Грант
Желтая карточка
Д. Гривз
47'
27'
Желтая карточка
М. Кларк
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
А. Моуатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Халл Сити
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
1-2-1-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
5
Джонс
27
Слатер
29
Смит
5
Доэрти
19
Флеминг
3-3-1-2
26
Джонстон
5
Кларк
5
Бартли
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Грант
27
Слатер
47
Лонгман
47
Лонгман
27
Слатер
5
Доэрти
17
Саядманеш
17
Саядманеш
5
Доэрти
29
Смит
39
Ивс
39
Ивс
29
Смит
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Бромвич
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Халл Сити - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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