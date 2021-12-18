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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Халл Сити
Ноттингем Форест - Халл Сити: обзор матча 18 декабря 2021
Ноттингем Форест
18.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
55'
Л. Граббан (П)
72'
Б. Джонсон
43'
К. Льюис-Поттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Халл Сити
83'
Желтая карточка
Д. Бернард
81'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Магеннис
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
Ф. Зинкернагель
79'
Желтая карточка
Д. Уорролл
72'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Л. Граббан
72'
64'
Замена
Т. Смит
️️️️
M. Wilks
64'
Замена
К. Элдер
️️️️
Р. Лонгман
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
А. Майтен
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Граббан
55'
52'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Льюис-Поттер
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
Замена
А. Майтен
️️️️
Ж. Осеи-Туту
40'
36'
Желтая карточка
Р. Лонгман
Желтая карточка
Д. Коулбэк
29'
17'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Каллум Элдер
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Самба
6
Уорролл
26
Маккена
99
Спенс
37
Гарнер
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
11
Зинкернагель
11
Граббан
2
Осеи-Туту
2-3-1-4
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
12
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
5
Доэрти
47
Лонгман
9
Магеннис
Майтен
12
Карвалью
12
Карвалью
Майтен
11
Зинкернагель
2
Фигейреду
2
Фигейреду
11
Зинкернагель
2
Осеи-Туту
77
Майтен
77
Майтен
2
Осеи-Туту
47
Лонгман
20
Элдер
20
Элдер
47
Лонгман
12
29
Смит
29
Смит
12
9
Магеннис
39
Ивс
39
Ивс
9
Магеннис
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Халл Сити
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
13
Мэтт Ингрэм
ВР
44
Tom Huddlestone
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
44
Tom Huddlestone
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ноттингем Форест - Халл Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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