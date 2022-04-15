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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Кардифф
Халл Сити - Кардифф: обзор матча 15 апреля 2022
Халл Сити
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
8'
А. Саядманеш
11'
Л. Койл
81'
Э. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Кардифф
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Л. Койл
84'
Замена
Д. Бернард
️️️️
Р. Смолвуд
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
Э. Флинт
Пас отдал
Т. Дойл
76'
Замена
А. Даути
️️️️
И. Дэвис
70'
Желтая карточка
Э. Флинт
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Саядманеш
70'
46'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
У. Икпеазу
46'
Замена
Т. Дойл
️️️️
М. МакГиннес
36'
Желтая карточка
У. Икпеазу
ГОЛ! 2:0!
Л. Койл
Пас отдал
Р. Слатер
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Саядманеш
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
5
Элфи Джонс
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Кардифф
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
2-2-1-5
13
Ингрэм
15
МакЛафлин
2
Койл
21
Смолвуд
10
Хонимэн
23
Льюис-Поттер
24
Гривз
17
Саядманеш
19
Флеминг
27
Слатер
5
Джонс
3-3-2-1-1
12
Филлипс
15
Денхэм
44
Флинт
25
МакГиннес
16
Драме
24
Уинтл
3
Баган
6
Волкс
9
Харрис
39
Дэвис
9
Икпеазу
21
Смолвуд
5
Бернард
5
Бернард
21
Смолвуд
2
Койл
47
Лонгман
47
Лонгман
2
Койл
17
Саядманеш
88
Форсс
88
Форсс
17
Саядманеш
39
Дэвис
45
Даути
45
Даути
39
Дэвис
25
МакГиннес
20
Дойл
20
Дойл
25
МакГиннес
9
Икпеазу
10
Колуилл
10
Колуилл
9
Икпеазу
Остались в запасе
Халл Сити
Кардифф
1
Натан Бакстер
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
39
Том Ивс
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Остались в запасе
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Халл Сити - Кардифф
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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